Alfdorf/​Lorch besiegt den TV Reichenbach

Foto: Astavi

Eine faustdicke Überraschung ist dem Handball-​Verbandsligisten TSV Alfdorf/​Lorch in der Lorcher Schäfersfeldhalle geglückt. Die auf dem vorletzten Platz rangierende Mannschaft von Pascal Diederich bezwang den Tabellenzweiten TV Reichenbach mit 30:26.

Montag, 20. März 2023

Alex Vogt

36 Sekunden Lesedauer



Garanten für den Sieg waren die Abwehr und die Torhüter sowie eine solide Leistung im Angriff. Dabei waren die Vorzeichen alles andere als gut. Linksaußen Niklas Burtsche war zwar in der Mannschaftsaufstellung genannt, konnte jedoch wegen einer Verletzung am Arm nicht eingesetzt werden. Burtsche war zuvor beim unglücklichen 25:26 in Köngen der Spieler des Tages beim TSV.



Der A-​Jugendliche Robin Greiner vertrat ihn jedoch gut und erzielte zudem drei Tore. Shane Lauber war mit neun Treffern der beste TSV-​Torschütze gegen den TV Reichenbach.





Wie sich der TSV Alfdorf/​Lorch in dieser abwechslungsreichen und bis kurz vor Schluss spannenden Partie durchgesetzt hat, lesen Sie im Spielbericht von Klaus Hinderer in der Rems-​Zeitung vom 21. März.



