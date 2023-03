Der Straßdorfer Frühling war ein voller Erfolg

Foto: bb

Jene rund 30 Firmen, die sich am Sonntag beim 21. Straßdorfer Frühling in ganz Straßdorf und besonders in der Gemeindehalle präsentierten, waren sichtlich erleichtert darüber, dass das Wetter stabil und trocken blieb. Denn das Programm war ja nicht nur in der Halle.

Montag, 20. März 2023

Gerold Bauer

59 Sekunden Lesedauer



Im ganzen Ort spazierten ganze Familien, Paare oder einzelne Besucherinnen und Besucher zu den verschiedenen Unternehmen, um sich über deren Leistungsspektrum zu informieren oder um einfach bei Kaffee und Kuchen oder einer Grillwurst zusammen zu sitzen und dies zum Anlass zu nehmen sich nach drei Jahren Veranstaltungspause über die Entwicklungen im Ort auszutauschen.Oberbürgermeister Richard Arnold begrüßte in der Gemeindehalle die Besucherinnen sowie Besucher und freute sich über das große Interesse und das Miteinander in der Gemeinde. „Wir brauchen Euch, haltet zusammen auch in schwierigen Zeiten, wir schaffen das, wenn wir jetzt zusammenstehen,“ appellierte Arnold an das Publikum und die Aussteller. Im Verlauf seiner Rede animierte der Gmünder OB erfolgreich das Publikum bei dieser Veranstaltung dazu, mit dem Kuchenverzehr den katholischen Kindergarten St. Elisabeth zu unterstützen, der dringend ein neues Klettergerüst auf seiner Spielwiese braucht und darauf spart.Insgesamt konnte man in Straßdorf einen abwechslungsreichen, kommunikativen Nachmittag mit Bewirtung, Livemusik vom Straßdorfer Musikverein oder vom „Gamundia Blues Projekt“ sowie einer Wein-​Verkostung und einem Kinderprogramm genießen und erleben. Ein Flyer mit allen Angeboten und einem Gewinnspiel und ein eigens organisierten Bus Shuttle rundete die als Erfolg verbuchte Veranstaltung im Schwäbisch Gmünder Stadtteil ab.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



178 Aufrufe

236 Wörter

35 Minuten Online



Beitrag teilen