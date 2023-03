Gmünd: E-​Scooter sollen bleiben — mit Strafgebühr

Foto: tv

Die Stadtverwaltung erklärt das Experiment mit den E-​Rollern für geglückt. Die Roller sollen dauerhaft bleiben. Außerdem sollen zusätzliche Standorte in den Stadtteilen dazukommen. Wer seinen Roller falsch abstellt, muss in Zukunft mit einer Strafgebühr von mindestens fünf Euro rechnen.

Montag, 20. März 2023

Jürgen Widmer

44 Sekunden Lesedauer



Die Anbieter werden deshalb jetzt von der Stadtverwaltung darüber informiert, dass das Angebot weitergeführt und weiterentwickelt werden soll. „Die bestehende Sondernutzung wird verlängert. Die Ausweisung weiterer Standorte wird mit den Ortsvorstehern abgestimmt. Die Berechnung einer Strafgebühr kann von den Anbietern voraussichtlich zum 1. April umgesetzt werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage für die Sitzung des Umweltausschusses am kommenden Mittwoch, 22. März, 16 Uhr, im Gmünder Rathaus.





Welche Argumente für die Roller sprechen und was es mit der Strafgebühr auf sich hat, lesen Sie am Dienstag in der Remszeitung.



Seit März 2022 rollen und stehen die Elektroroller, auch Scooter genannt, auch in Schwäbisch Gmünd. Zwei Anbieter bieten diese an: Zeus und Lime. Jedes Unternehmen hat ungefähr 70 Roller im Umlauf. Nach zwölf Monaten endet jetzt die Probephase, die aus Sicht der Verantwortlichen in der Verwaltung erfolgreich verlaufen ist.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



394 Aufrufe

178 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen