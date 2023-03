Feuerwehr Wetzgau/​Rehnenhof: Julian Bofinger neuer Stellvertreter

Nach zehn Jahren wollte Klaus Vögele das Amt des stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehrabteilung Wetzgau/​Rehnenhof in neue Hände legen. Bei der Hauptversammlung wählten die Feuerwehrleute Julian Bofinger zu seinem Nachfolger.

Das Wichtigste kam zum Schluss der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Wetzgau/​Rehnenhof: die Wahl des stellvertretenden Abteilungskommandanten wegen Ablauf der Amtszeit. Klaus Vögele hatte das Amt zwei Amtszeiten inne und erklärte, das Amt nach zehn Jahren Dienst nun in andere Hände übergeben zu wollen. Durch die stimmberechtigen Kameradinnen und Kameraden wurde Julian Bofinger als neuer Stellvertreter des Abteilungskommandanten gewählt. Der 28-​jährige ist in der Feuerwehrabteilung aufgewachsen, seit vielen Jahren in der Einsatzabteilung aktiv und am gleichen Abend für 15 Jahre Feuerwehrdienst geehrt worden.Zuvor sprach Abteilungskommandant Benjamin Nagel von einem „unvergesslichen Jahr“ 2022, das in Wetzgau voll und ganz im Zeichen des 125-​jährigen Jubiläums der Feuerwehrabteilung stand. Dabei wurde eine große Kooperationsaktion mit den örtlichen Kindergärten angestoßen. Ab dem Frühjahr vergangenen Jahres waren die örtlichen Floriansjünger zur Brandschutzerziehung in allen Kindergärten im Einsatzgebiet unterwegs. Jeweils fünf bis sechs Kameradinnen und Kameraden fuhren im neuen Löschfahrzeug zu den Kindern und übten mit ihnen das richtige Verhalten im Brandfall und das Absetzen eines Notrufs. Zudem erkundeten sie gemeinsam das Löschfahrzeug und lernten so die verschiedenen Aufgaben der Feuerwehr kennen. Darüber hinaus wurde an jeden Kindergarten eine Spende von 125 Euro übergeben, ein Euro für jedes Jahr des Bestehens. Auch wurde für die Erzieher und Erzieherinnen der Kindergärten sowie die Lehrerinnen und Lehrer der Friedensschule ein Informationstag zur Brandschutzunterweisung organisiert.Nagel warf darüber hinaus einen sehr zufriedenen Blick auf das Festwochenende Anfang August. Der Abteilungskommandant bedankte sich bei allen Beteiligten für den gelungenen Verlauf, die tatkräftige Unterstützung und das große Engagement der Abteilung. Das Fest sei ein voller Erfolg für die Feuerwehr und den gesamten Ort gewesen.Im Jahr 2022 wurde die örtliche Feuerwehr zu 24 Einsätzen alarmiert, unterteilt in Brandeinsätze, ausgelöste Brandmeldeanlagen und Technische Hilfeleistungen. Bei allen Alarmen war die Wetzgauer Feuerwehr schnell und schlagkräftig zur Stelle. Neben 33 Mitgliedern in der Einsatzabteilung zählt die Feuerwehr 13 Kameraden in der Altersabteilung und 15 in der Jugendfeuerwehr.Jugendwartin Bettina Frei, berichtete über fast 60 Zusammenkünfte der Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr. Im Mittelpunkt standen hierbei die Übungen für die Leistungsspanne, deren Abnahme in Alfdorf sowie die umfangreichen Vorbereitungen für das Jubiläum und die Durchführung des Festwochenendes. Insgesamt sieben Jugendliche werden dieses Jahr ihre Grundausbildung absolvieren und dann von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung wechseln. Diese sehr große Zahl zeugt von der erfolgreichen Jugendarbeit in Wetzgau.Ortsvorsteher Johannes Weiß, dankte der Feuerwehr im Namen des Ortschaftsrats und der gesamten Bürgerschaft für den geleisteten Dienst und 365 Tage Einsatzbereitschaft im Jahr. Er lobte die Kameradinnen und Kameraden für das sehr gelungene Jubiläumsfest. Er selber werde bis heute noch auf das tolle Fest von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen. Die Feuerwehr habe mal wieder gezeigt, was sie alles auf die Beine stellen kann.„Die Bürgerinnen und Bürger können sich immer auf euch verlassen“, lobte er die Hilfsbereitschaft in Notsituationen wie auch das gesellschaftliche Engagement der Floriansjünger. „Für euren Dienst gilt euch im Namen der Bürgerschaft und des Ortschaftsrats mein aufrichtiger Dank“, betont Weiß.Uwe Schubert, Kommandant der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, überbrachte in seinem Grußwort Grüße und Dankesworte an die Feuerwehrabteilung. „Die Feuerwehrführung ist stolz auf alle Kameradinnen und Kameraden und sehr dankbar, dass ihr zu eurer Feuerwehr haltet und zum Schutz der Bevölkerung stets zur Stelle seid. Für die Einsatzbereitschaft, die geleistete Arbeit in Übungs– und Einsatzstunden sowie für den kameradschaftlichen Zusammenhalt gilt allen ein dickes Dankeschön“, würdigt Schubert das Geleistete im vergangenen Jahr sowie beim 125-​jährigen Jubiläum.Kommandant Uwe Schubert beförderte Pauline Glania zur Oberfeuerwehrfrau, Fabian Glania, Alexander Hiller, Christian Sauer und Jonas Stegmaier zum Oberfeuerwehrmann, Joachim Bräutigam zum Hauptfeuerwehrmann und Benjamin Nagel zum Oberlöschmeister . Für 15 Jahre Feuerwehrdienst wurde Julian Bofinger und Lukas Hiller geehrt.

