Josefsmarkt in Mögglingen

Vom Schulhaus über den Marktplatz bis zur katholischen Kirche haben 32 Marktbeschicker ihre Stände für den Josefmarkt in Mögglingen aufgebaut. Dazu gesellte sich ein blauer Himmel nebst Sonnenschein – eine Symbiose, die bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern hervorragend ankam.

Montag, 20. März 2023

Thorsten Vaas

„Früher war es der Josefsmarkt im Frühjahr, der Johannismarkt im Sommer und der Martinimarkt im Herbst. Diese Tage machten vor allem den Kindern große Freude, denn so viele Einkaufsmöglichkeiten gab es ja nicht“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Irmgard Sehner. Dem internationalen Josefsverein sei es zu verdanken, dass in Mögglingen wenigstens dieser Markttag übrig geblieben ist. „Allen, die Josef heißen, oder deren Namen in einer von über 25 Sprachen von Josef abzuleiten ist, gratulieren wir heute zum Namenstag“, sagte Sehner ein.

