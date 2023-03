ZF sieht große Chancen für Alfdorf

ZF

Der ZF-​Konzern will seine Sparte „Passive Sicherheitstechnik“ aus dem Gesamtkonzern ausgliedern und auf eigene Beine stellen. Dies soll den Einstieg von Investoren erleichtern. Doch was könnte dies für den Standort Alfdorf bringen?

Montag, 20. März 2023

Jürgen Widmer

44 Sekunden Lesedauer



Laut ZF: Gute Wachstumschancen und eine noch höhere Jobsicherheit. Deshalb dementiert ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage der Rems-​Zeitung auch Verkaufsgerüchte: „Nein, wir stehen nicht vor einem Verkauf der gesamten Sparte“. Allerdings werde der Bereich „Passive Sicherheitstechnik“ neu aufgestellt. Die „Division R“, wie der Bereich bei ZF heißt, wird komplett aus dem Gesamtkonzern herausgelöst. Insgesamt sind davon 35.000 Mitarbeiter an 51 Standorten weltweit betroffen. Ungefähr 1450 davon arbeiten in Alfdorf.



Bis Jahresende soll aus dem gesamten Bereich ein eigenständiges Unternehmen werden. Dann wäre der weg für einen leichteren Einstieg von Investoren frei. ZF sieht den Bereich der „passiven Sicherheitssysteme“, laut des Sprechers als einen absoltuten Wachstumsmarkt. Um die Wachstumschancen zu nutzen sei aber zusätzliches Kapital notwendig.

Wie es in Alfdorf weitergeht, wie Bürgermeister Ronald Krötz die Situation einschätzt und welche Rolle der beheizbare Sicherheitsgurt spielt, lesen sie am Dienstag in der Remszeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



607 Aufrufe

179 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen