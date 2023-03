Obstbäume an der Rauchbeinschule in Gmünd brauchen Pflege

Foto: astavi

Ohne Fleiß keine gute Ernte — dass dies auch für Obstbäume gilt, wurde am Samstag bei einer Aktion an der Rauchbeinschule in Schwäbisch Gmünd deutlich. Baumpflege bedeutet nicht zuletzt, mit Säge und Astschere fachkundig zu Werke zu gehen.

Dienstag, 21. März 2023

Gerold Bauer

20 Sekunden Lesedauer



Der Erfolgsertrag an Äpfeln im letzten Jahr beflügelte nicht nur die Grundschulkinder, sondern auch die Lehrkräfte. Über 1200 Kilogramm Apfel sammelten Schulkinder dort im Herbst und bekamen aus der Mosterei 690 Liter Apfelsaft zurück.





Am 22. März berichtet die Rems-​Zeitung über diese Aktion!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



175 Aufrufe

81 Wörter

56 Minuten Online



Beitrag teilen