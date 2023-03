Fit im Park: Start in die neunte Saison

Foto: Vogt

Das Bewegungsangebot „Fit im Park“ in der rotarischen Bewegungswelt in der Grabenallee bei der Stadtvilla in Schwäbisch Gmünd ist an diesem Dienstag mit so vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmen wie noch nie zuvor in seine neunte Saison gestartet.

Mittwoch, 22. März 2023

Alex Vogt

Die Resonanz bei der Auftaktveranstaltung zur neuen Freiluftsaison von „Fit im Park“ ist an diesem Dienstag rekordverdächtig gewesen. 34 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ließen sich die erste gemeinsame Bewegungseinheit des Jahres unter freiem Himmel bei angenehmen Frühlingstemperaturen nicht entgehen.



Bis in den November hinein wird nun in der Grabenallee bei der Stadtvilla dienstags ab 10 Uhr ein unverbindliches und kostenloses Trainingsprogramm mit erfahrenen Übungsleiterinnen angeboten.





Welche Ziele mit diesem kostenlosen Bewegungsangebot verfolgt werden, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 22. März.







