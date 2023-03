Romantic in Concert feiert überzeugend

Mit „Romantic in Concert“ hat sich sich eine lokale Kulturgröße im Böbinger Bürgersaal präsentiert. Das Quintett feiert in diesem Jahr sein 15-​jähriges Bandjubiläum. So kamen die Konzerte an.

Mittwoch, 22. März 2023

Jürgen Widmer

24 Sekunden Lesedauer



ie Besetzung besteht aus Susanne Thier (Cajon, Piano), Rolf-​Peter Barth (Oboe), Stephan Kuhn (Bass), Patrick Schwefel (Gitarre, Gesang, Piano) sowie Heiner Kuhn (Piano, Gesang, Gitarre). Die Musiker begeisterten mit ihrer Auswahl an Musikstücken das Publikum von Beginn an.



Das Publikum sang am Ende beseelt mit.



Welche Stücke das Ensemble spielte und was es für die Zukunft plant, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



203 Aufrufe

97 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen