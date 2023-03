Soldaten aus Ukraine auf dem Schönblick

77 Soldaten aus der Ukraine erholen sich derzeit auf dem Schwäbisch Gmünder Schönblick. Mit einem abendlichen Empfang nebst Programm wurden sie willkommen geheißen. Foto: rawi

77 ukrainische Soldaten erholen sich eine Woche lang auf dem Schwäbisch Gmünder Schönblick von ihren Verletzungen und vom Dienst an der Front. Für ihren Mut erhielten sie stehende Ovationen.

Mittwoch, 22. März 2023

Thorsten Vaas

43 Sekunden Lesedauer



Die Zahlen sind erschreckend: Nach Schätzungen, die aber weder von der Ukraine noch von Russland bestätigt werden, sind im ersten Jahr des Krieges hunderttausende Soldaten ums Leben gekommen. Noch mehr sind es, die physisch wie psychisch schwerste Verletzungen davongetragen haben. Seit Sonntag erholen sich 77 Ukrainer auf dem Schwäbisch Gmünder Schönblick, der bereits ein Jahr lang rund 50 Geflüchtete (viele mit Handicaps) aufgenommen hatte.Die amerikanische Organisation „Joni and Friends“ hilft seit langem Verwundeten aus Kriegsgebieten. Bislang konzentrierte sich das Team, das in Schwäbisch Gmünd in diesen Tagen von Mary-​Grace Burkey und Steve Bundey vertreten wird, allerdings ausschließlich auf US-​Soldaten. Das hat sich nun geändert, denn die Ukrainer, die jetzt eine Woche lang auf dem Schönblick Ruhe finden, sind die ersten Nicht-​Amerikaner, denen durch „Joni and Friends“ eine solche Unterstützung zukommt.

