Vorbereitung für Osterbrunnen Schechingen

In Schechingen sind die Tage und Wochen vor Ostern mit einer Menge Arbeit verbunden. Tausende Ostereier werden bemalt, lackiert und so miteinander verbunden, dass sie am Ende einen der größten Osterbrunnen Süddeutschlands schmücken.

Mittwoch, 22. März 2023

Thorsten Vaas

Die Sonne strahlt über Schechingen, in den Gärten beim Ortseingang sieht man einen Feldhasen Haken schlagen und nähert man sich dem Bauhof, ist dort ein Betrieb wie an einem Bienenkorb. Wohin man sieht, sind Ehrenamtliche mit der Vorbereitung des 21. Schechinger Osterbrunnens auf dem Marktplatz beschäftigt.Mitten drin die „Macherinnen“ des Osterbrunnens, Iris Jekel und Marianne Kolb. Sie haben das große Ganze im Blick, sind sich aber auch nicht zu schade um bei Arbeiten jeglicher Art mitzumachen. Sie sind Planerinnen, Organisatorinnen und Ansprechpartner für die Männer und Frauen, die an diesem Vormittag mit dem Binden der insgesamt 100 Meter langen Bögen und Girlanden begonnen haben.Bauhofmitarbeiter warten auf Anweisungen, denn ihre Unterstützung beim Transport und beim Aufstellen der zentnerschweren Teile, wird gebraucht. In den Arbeitsräumen herrscht geschäftiges Treiben, ohne dass Hektik spürbar wäre. Die Abläufe sind geregelt; hier werden ganze Thujahecken zerkleinert, dort wird der Abfall entsorgt und bis der Grünschnitt an die Bögen gebunden werden kann, verfeinert sich die Arbeit immer mehr. Zunächst werden die Zweige grob zurecht geschnitten, dann geht es ins Detail; möglichst gleichmäßige Abschnitte werden in kleine Büschelchen sortiert und nebeneinander gelegt.Eine „Angeberin“ hat in Schechingen nichts mit der landläufigen Bedeutung zu tun, sondern sie greift sich die vorbereiteten Büschel und gibt sie an die Binderin weiter, die sie mit geschickten Händen Runde um Runde an die Bögen heftet. Wie viele Meter Draht dazu benötigt werden, vermag niemand zu sagen, ansonsten gibt es genaue Zahlen; 1111 goldene Hühnereier zieren allein die Krone.

