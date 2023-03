Aalen: OB Brütting nimmt Elternzeit

Foto: privat

Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting geht in Elternzeit. Vier Wochen lang wird er von seinen Dezernenten und Ehrenamtlichen vertreten.

Donnerstag, 23. März 2023

Thorsten Vaas

39 Sekunden Lesedauer



Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf will Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting vorleben. Im April nimmt er Elternzeit. „Auch Väter sollen ausreichend Zeit mit ihren Kindern und der Familie verbringen dürfen. Die Kinder sollen ihren Vater nicht nur für wenige Stunden am Wochenende erleben dürfen“, wird Brütting in einer Pressemitteilung zitiert.Im April vergangenen Jahres ist Brütting Vater einer Tochter geworden. In den vergangenen Monaten habe sich in erster Linie seine Ehefrau Yeliz um die beiden Kinder gekümmert, nun wolle auch er sich stärker einbringen – zumindest einige Wochen. Bereits bei der Geburt des ersten Kindes, seines Sohnes Ilyas, hat Brütting, damals noch Bürgermeister von Heubach, Elternzeit in Anspruch genommen.Während seiner Abwesenheit wird OB Brütting von den Dezernenten Wolfgang Steidle und Karl-​Heinz Ehrmann und den ehrenamtlichen Stellvertreteen im Gemeinderat, Stadtrat Thomas Wagenblast und Stadträtin Doris Klein, vertreten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



420 Aufrufe

158 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen