Abbruch am Löwenareal Wißgoldingen

Foto: astavi

Die Abbrucharbeiten am letzten Haus auf dem Löwenareal in Wißgoldingen haben begonnen. Dort entsteht ein Wohnprojekt, in das die Gemeinde Waldstetten rund 700.000 Euro investiert.

Donnerstag, 23. März 2023

Thorsten Vaas

42 Sekunden Lesedauer



Die Gemeinde Waldstetten hatte das zentral bei der Kirche gelegene Löwenareal in Wißgoldingen vor Jahren gekauft. Nun wird das letzte Gebäude abgebrochen. Was dort einmal entstehen soll, erläuterte Bürgermeister Michael Rembold bei einem Pressegespräch. Auf dem 600 Quadratmeter großen Gelände, in das die Gemeinde seither rund 700.000 Euro investiert hat, soll ein generationenübergreifendes, barrierefreies Wohnprojekt realisiert werden. Unterstützt wird die Gemeinde dabei vom Büro Citiplan, unter anderem durch die Vernetzung mit möglichen Bauherren. Falls die Nachfrage hoch sei, könne das in ein kleines Vergabeverfahren münden. Ziel sei in jedem Falle der Verkauf des Grundstücks an einen Bauherren oder eine Baugemeinschaft aus der Bürgerschaft.Ortsbaumeisterin Maren Zengerle ergänzte, dass dieses gemischte Wohnprojekt für Wißgoldingen maßgeschneidert sei, mit altersgemischtem und betreutem Wohnen sowie Nachbarschaftshilfe. Quartiersmanagerin Magdalene Rupp vom Generationenbüro griff drei wichtige Aspekte dieses Projekts auf: Pflege, Versorgung und Barrierefreiheit. Hierbei solle das Haus Lindenhof eingebunden werden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



275 Aufrufe

171 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen