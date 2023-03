Göggingen: Dennis Gölz neuer Feuerwehr-​Kommandant

Der Gögginger Gemeinderat hat in seiner Sitzung Dennis Gölz als neuen Kommandanten der Feuerwehr bestätigt. Außerdem befassten sich die Räte mit einem Vorgang, der sich seit mittlerweile 20 Jahren zieht.

Eine große Anzahl Männer und Frauen der Gögginger Feuerwehr waren in Uniform zur Gemeinderatssitzung gekommen, um zu verdeutlichen, dass sie hinter ihrer einstimmig gefassten Wahlentscheidung stehen, aber auch als Zeichen der Wertschätzung für das Führungsgremium der Gögginger Wehr. Für den scheidenden Kommandanten Alexander Maier wurde bei der Hauptversammlung in geheimer Wahl Dennis Gölz auf fünf Jahre zum neuen Kommandant und Felix Kiemel zu seinem Stellvertreter gewählt. Der Gögginger Gemeinderat bestätigte die Wahl, bevor Bürgermeister Danny Kuhl die Ernennungsurkunden übergab und sich sowohl bei Alexander Maier als auch bei Kommandant Gölz und dem stellvertretenden Kommandanten Kiemel für ihren Einsatz in der Gögginger Wehr bedankte. Formsache war dann der Wechsel der Schulterklappen als äußeres Zeichen der Beförderung.Dann ging es um ein Verfahren, das sich in Göggingen seit etwa 20 Jahren hinzieht. Für den rechtskräftigen Bebauungsplan „Südliche Ortsmitte“, bereits im vergangenen November als Satzung beschlossen, soll die Umlegung angeordnet werden.

