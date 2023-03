Zwölf Tenöre beim Konzert in Gmünd

Die Zwölf Tenöre haben ihr Publikum im Gmünder Stadtgarten begeistert. Von einem bloßen Konzert kann kaum die Rede sein – eher von einem Event.

Donnerstag, 23. März 2023

Thorsten Vaas

Zwölf Tenöre mit zwei Keyboardern, einem Percussionisten und einem wirklich bunten Genre-​Mix auf der Bühne des Gmünder Stadtgartens? So manchem Klassik-​Fan mag es da bei der Vorstellung daran grausen, dass studierte Bühnen-​Tenöre aus vieler Herren Länder mit einem schillernden Melodien-​Mix aus Rock, Pop, Klassik und Musical aufwarten. „Nur Volksmusik haben wir nicht im Gepäck …“ so die Conference, „… die Silbereisen-​Fans kommen also nicht zum Zug …“ hieß es weiter. Wer sich auf den Abend einließ und auf das, was die zwölf da in zwei dicht gepackten, kreuz und quer durch den musikalischen Gemüsegarten springenden Sets ablieferten, der konnte einen Abend zum Genießen und Schmunzeln erleben und in dutzendfacher Stimmgewalt baden.

