Eingemeindung von Pfersbach zu Mutlangen vor 50 Jahren eine „Liebesheirat“

Auf den Tag genau 50 Jahre danach feiert man am Samstag, 1. April, mit einem Festakt und Zeitzeugen im Mutlanger Forum die „Goldene Hochzeit“. Die beiden Orte hatten schon lange vor der Kommunalreform eine sehr gute Nachbarschaft gepflegt. Deshalb gab es zur Eingemeindung aus Pfersbach damals nur zwei Gegenstimmen.

Mehr oder weniger Zeitgleich haben vor 50 Jahren die Verwaltung und der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd die Zuordnung und Eingemeindung von Waldstetten sowie Mutlangen gefordert, während die Mutlanger unter der Regie des rührigen Bürgermeister Heinz Hartmann durch die Eingemeindung von Pfersbach einen wichtigen Schritt zum Erhalt ihrer kommunalen Selbstständigkeit machten. Mit nur zwei Gegenstimmen hatte sich die Bevölkerung von Pfersbach für die Loslösung von Großdeinbach/​Gmünd und für die Eingemeindung zu Mutlangen ausgesprochen.





Warum dieses Votum pro Mutlangen so deutlich ausfiel und wie das Eingemeindungs-​Jubiläum gefeiert wird — das steht am 24. März in der Rems-​Zeitung!



