Pferdetag: Faszination Pferd in der Gmünder Innenstadt

Foto: gbr

75 Pferde stehen am Sonntag, 26. März, beim 19. Gmünder Pferdetag zur Prämierung an. Gegen 14 Uhr wird Oberbürgermeister Richard Arnold die Siegespokale überreichen. Damit ist es aber noch lange nicht getan: Denn am Nachmittag sind auf dem Gmünder Marktplatz eine Reihe spektakulärer Pferde-​Darbietungen zu erleben. Darüber hinaus öffnen viele Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag.

Freitag, 24. März 2023

Franz Graser

54 Sekunden Lesedauer



Kombiniert wird der verkaufsoffene Sonntag zum 19. Mal mit dem „Gmünder Pferdetag“. Auch in diesem Jahr haben die Touristik + Marketing GmbH, das Ordnungsamt der Stadt Schwäbisch Gmünd und der Pferdezuchtverein Schwäbischer Wald ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das die Herzen aller Pferdefreunde höher schlagen lässt.





Ein ausführliches Programm und viele Tipps für den verkaufsoffenen Sonntag finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Rechtzeitig zum Start in den Frühling findet am 26. März in Schwäbisch Gmünd ein verkaufsoffener Sonntag statt. Über 100 Fachgeschäfte der Innenstadt öffnen an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und laden die Besucher zum Flanieren, Schauen und Kaufen ein. Die neueste Mode, die aktuellsten Trends und Farben warten dann auf die Kunden der Gmünder Geschäftswelt. In allen beteiligten Betrieben stehen den Besuchern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit guter Beratung und bewährtem Service zur Seite.









