Senken Stadtwerke Gmünd den Gaspreis?

Die Stadtwerke Ellwangen senken den Gaspreis und reagieren damit auf die Entwicklungen am weltweiten Beschaffungsmarkt. Wie reagieren darauf die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd?

Freitag, 24. März 2023

Thorsten Vaas

Die Erdgaspreise am Weltmarkt entwickeln sich derzeit günstiger als angenommen. Je nach Laufzeit der Vertragsverhältnisse wollen die Ellwanger das ihre Preise nun senken. „In Anbetracht unserer Verantwortung gegenüber unseren Kunden und auch Bürgern von Ellwangen sehen wir uns dazu verpflichtet“, wird Stadtwerke-​Geschäftsführer Stefan Powolny in einer Pressemitteilung zitiert. Durch eine vorausschauende Beschaffung für das Jahr 2023 habe man das Portfolio so gut aufgestellt, dass sich das Beschaffungsrisiko deutlich reduziert hat. Wie reagieren die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd auf diese Entwicklung?„Aktuell sind wir noch nicht so weit, dass wir die Preise senken können“, sagt Marketing-​Leiter Steffen König. Man beobachte die Entwicklung. Sollten die Preise weiter sinken, oder sich auf dem niedrigen Niveau einpendeln, „werden auch unsere Kundinnen und Kunden davon profitieren“. Aktuell seien die Preise für Gas und Strom zwar gefallen, jedoch noch immer dreimal so hoch wie vor dem Krieg. König spricht deshalb von einer Momentaufnahme.Währenddessen verschickten die Gmünder Stadtwerke in der vergangenen Woche die ersten Schreiben der Jahresverbrauchsabrechnung für das abgelaufene Jahr 2022. Als Grund für die Verzögerung nennen die Gmünder die vielfältigen gesetzlichen Änderungen und Anpassungen im vergangenen Jahr. Gemeint ist vor allem die Energiepreisbremse. Diese werde in den Abschlägen der Abrechnung noch nicht berücksichtigt. „Kundinnen und Kunden können allerdings beruhigt sein, da jeder seine Entlastung für das gesamte Jahr 2023 bekommt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Über die Abschläge mit Preisbremse werde man Kundinnen und Kunden nochmals in einem separaten Schreiben informieren. „Wichtig hierbei ist: Es entstehen den Kundinnen und Kunden keine Nachteile – jeder erhält seine volle Entlastung und muss nicht selbst aktiv werden“, wird Peter Ernst, Geschäftsführer der Stadtwerke Gmünd, zitiert. Der erste Abschlag inklusive Preisbremse werde voraussichtlich zum April abgerechnet. Die Entlastungsbeträge für Januar bis März werden mit dem April-​Abschlag unter Berücksichtigung der Entlastungsbeträge gutgeschrieben. „Diese werden daher in der Regel deutlich niedriger ausfallen.“Um Privat– und Gewerbekunden von hohen Energiekosten zu entlasten, hat die Bundesregierung Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme beschlossen. Kundinnen und Kunden bis zu einem Jahresverbrauch beim Strom von 30.000 Kilowattstunden (kWh) und 1,5 Mio. kWh bei Gas erhalten dabei 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs an Strom, Gas oder Wärme zu einem reduzierten Arbeitspreis. Beim Strom wird der Arbeitspreis auf 40 Cent pro Kilowattstunde brutto reduziert, bei Gas und Wärme erfolgt die Deckelung auf 12 Cent Kilowattstunde. Für die restlichen 20 Prozent des Verbrauchs wird der vereinbarte Vertragspreis abgerechnet – der für Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Ellwangen nun günstiger wird.Das Team der Stadtwerke Gmünd bearbeitet derzeit eine Vielzahl an Anfragen zu Energiepreisbremse, weshalb es „zu längeren Bearbeitungszeiten kommen kann“. Viele Informationen sind deshalb auf der neu eingerichteten Webseite der Stadtwerke zu finden: Preisbremsen . Dort erhalten Kundinnen und Kunden tagesaktuelle und kurzfristige Informationen zu allen Themen rund um die Energiepreisbremsen. Das Kundencenter ist erreichbar unter: 07171 /​603 — 8111

