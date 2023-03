Spatenstich in Mutlangen für Unterkunft

Die Unterbringung von Geflüchteten ist nach Worten von Bürgermeisterin Stephanie Eßwein die eine Seite der enormen aktuellen Herausforderungen. Auf Dauer viel wichtiger sei jedoch die Integration. Vor dem Hintergrund neuester Meldungen, wonach sich die Ankunftszahlen von geflüchteten Menschen in Deutschland innerhalb weniger Monat im Vergleich zu Vorjahreszeiträumen verdoppelt habe, war am Donnerstag in Mutlangen Baubeginn für die kommunale Gemeinschaftsunterkunft. Sie entsteht im Gewerbegebiet In der Breite im Mutlanger Norden hinter dem großen Einkaufszentrum.Neben den Vertretern der Baufirmen und der Planung fanden sich mit Bürgermeisterin Stephanie Eßwein auch Gemeinderätinnen und Gemeinderäte zum ersten Spatenstich ein und demonstrierten damit auch Zustimmung und Verbundenheit mit dem Projekt.Wie die Bürgermeisterin betonte, handle es sich um eine weitsichtige Entscheidung des Gemeinderats, die schon im November 2019 und vor der Ukraine-​Krise gefasst worden sei.

