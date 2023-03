Sportkreis Ostalb: Manfred Pawlita ist seit 25 Jahren Vorsitzender

Foto: Sportkreis Ostalb

In diesen Tagen feiert der Vorsitzende des Sportkreis Ostalb, Manfred Pawlita, sein 25-​jähriges Jubiläum. Denn so lange ist er schon ehrenamtlich Vorsitzender im Sportkreis Ostalb, also schon halb so lang wie der Ostalbkreis alt ist, der dieses Jahr sein 50-​jähriges Bestehen feiert.

25 Jahre Chef zu sein im Dachverband aller Sportarten im Ostalbkreis, die dem Württembergischen Landessportbund angehören, ist eine einzigartige Leistung. Daher gab es seitens der Mitglieder des Sportkreisvorstandsteams und des Sportkreisausschusses ein Geschenk für Manfred Pawlita. Überreicht wurde dieses im Vereinsheim des FC Stern Mögglingen bei der vergangenen Sportkreisausschusssitzung.

