Die Klarenbergstraße in Schwäbisch Gmünd ist bald eine Fahrradstraße

Im Klima-​, Umwelt-​, Energie und Bauausschuss des Gmünder Gemeinderats stand die Entwicklung von Gmünd auf dem Weg zu einer fahrradfreundlichen Stadt im Fokus. Kritische Töne gab unter anderem im Hinblick auf den mit grüner Farbe markierten Altstadtring.

Franka Zanek (Leiterin des Amts für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung) sowie Klimaschutzmanagerin Chiara Kritz informierten das Gremium über die schon realisierten, vor allem aber über die aktuell laufenden und geplanten Projekte. Im Hinblick auf den Umbau der Klarenbergstraße zur Fahrradstraße erfuhren die Ausschussmitglieder, dass die Ausschreibung von Sanierungs– und Markierungsarbeiten vorbereitet werde. Sobald Aufträge vergeben sind und das Regierungspräsidium für die Umsetzung grünes Licht gibt, könne der Baustart erfolgen – voraussichtlich Ende April oder Anfang Mai.







