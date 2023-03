Feuerwehr Eschach bestätigt Kommandant Peter Wahl

Foto: privat

Berichte, Ehrungen und Wahlen standen bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Eschach im Mittelpunkt. Kommandant Peter Wahl wurde dabei erneut in sein Amt gewählt. Zudem sollen in Eschach und Seifertshofen wieder Sirenen zur Alarmierung der Bevölkerung aufgestellt werden.

Samstag, 25. März 2023

Franz Graser

Kommandant Peter Wahl berichtete bei der Hauptversammlung der Eschacher Feuerwehr von derzeit 41 aktiven Feuerwehrmitgliedern, wovon 39 in der Einsatzabteilung sind. In dieser sind zwei Frauen und 37 Männer vertreten. Bei der Jugendfeuerwehr sind es derzeit 12 Jugendliche. 2022 gab es insgesamt einen Einsatz. Dies war eine Überlandhilfe in Obergröningen, bei welcher 17 Kameraden im Einsatz waren.







Nachfolgend wurde das Thema Bevölkerungsschutz angesprochen. Hierbei rückt aufgrund von vergangenen Großunwetterlagen wie beispielsweise im Ahrtal, wieder vermehrt die altbewährte Sirene ins Blickfeld. Deswegen soll in Eschach und im Ortsteil Seifertshofen jeweils eine Sirene in Betrieb genommen werden. Diese können nicht nur den altbekannten Heulton, sondern auch Sprachansagen abspielen. Damit kann bei Gefahrenlagen aller Art effektiv und zuverlässig informiert und gewarnt werden.





