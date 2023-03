5:0 — Normannia Gmünd lässt in Nagold nichts anbrennen

Mit einem nie gefährdeten 5:0 Auswärtserfolg kehrten die Normannen aus Nagold zurück an die Rems. Weil Verfolger Schwäbisch Hall nur 2:2 in Tübingen spielte, vergrößert der Tabellenzweite aus Gmünd den Abstand zu den Hallern auf fünf Punkte.

Sonntag, 26. März 2023

Thomas Ringhofer

Nagold war zwar bemüht, über 90 Minuten den Gästen irgendwie Paroli zu bieten, aber aufgrund einiger Verletzter fehlte die Klasse, um die Normannen in Verlegenheit zu bringen. Am Ende durften sich die Gastgeber über die Höhe der Niederlage nicht beschweren. Hätten die Jungs von Trainer Zlatko Blaskic so weitergespielt wie in den ersten 30 Minuten, wäre der Sieg höher ausgefallen.







Von der ersten Minute bestimmten die Normannen das Spiel, zeigten dass sie nicht gewillt waren, den Gegner zu unterschätzen. Bereits in der zweiten Minute hätte es 1:0 heißen können, als Alexander Aschauer im Nagolder Strafraum die Kugel nicht über die Torlinie befördern konnte. Immer wieder war es der Gmünder Stürmer, der Maksim Hoelper im VfL-​Tor zu Glanzleistungen zwang, wie in der siebten Minute, als er einen Freistoß aus 21 Metern Richtung Tordreieck schoss und der Nagolder Tormann gerade noch den ersten Einschlag in seinem Tor verhindern konnte. Doch zwei Minuten später war er das erste Mal geschlagen. Nach klasse Vorarbeit von Marvin Gnaase und Luca Molinari erzielte Aschauer mit einem flachen Abschluss den Führungstreffer.





