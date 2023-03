Lions-​Club Limes-​Ostalb: 14.000 Euro für zwei soziale Einrichtungen

Fotos: Lions-​Club Limes-​Ostalb

Der Lions-​Club Limes-​Ostalb bedenkt den Verein „Älter werden in Lautern“ und den Jugendtreff Ost mit einer Spende von jeweils 7000 Euro. Der Verein „Älter werden in Lautern“ will in dem Heubacher Teilort den Seniorinnen und Senioren den Alltag durch Hilfeleistungen erleichtern und auch — besonders nach den Beschränkungen der Pandemiezeit — wieder Begegnungen ermöglichen. Der Jugendtreff Ost ist ein Treffpunkt für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren.

Sonntag, 26. März 2023

Franz Graser

Der Verein „Älter werden in Lautern“ war Partner des Lions-​Clubs bei dessen Weihnachtsmarkt-​Aktion des vergangenen Jahres. Der Verein plant unter anderem einen Tanzkurs für Seniorinnen und Senioren, der Mitte April beginnen soll. Hierfür wurde eigens eine Tanzpädagogin aus Bruchsal engagiert. Gerade mit Blick auf die Senioren wäre sogar ein Tanzkurs mit dem Rollator möglich.





Der Jugendtreff Ost, der von Gazmend Boci und Marie-​Sophie Gaugele geleitet wird, begleitet Kinder und Jugendliche auf dem Weg ins Erwachsenenalter. Ungeachtet ihrer Herkunft und ihrer Religion finden sie in der Gmünder Werrenwiesenstraße ein zweites Zuhause und auch Hilfe bei den Hausaufgaben. Vor kurzem wurden eine Spielecke für die jüngsten Gäste des Jugendtreffs eingerichtet sowie eine Tischtennisplatte aufgebaut. Mit den 7000 Euro, die ebenfalls aus dem Erlös der Weihnachtsmarkt-​Aktion der Lions stammt, sollen unter anderem dringende Renovationen ermöglicht werden. Das Geld soll aber auch die gesunde Ernährung der Kinder und Jugendlichen unterstützen und für gemeinsame Ausflüge verwendet werden.



