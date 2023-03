25 Jahre Post-​Filiale Gschwend

Foto: astavi

Ulrike und Martin Grau betreiben seit 25 Jahren die Postfiliale im „Schreibwaren Geschäft“ in Gschwend. Dafür wurden sie nun geehrt.

Montag, 27. März 2023

Thorsten Vaas

20 Sekunden Lesedauer



Aus diesem Anlass reisten Vertriebsleiter der Deutschen Post Richard Singer und Silvia Bachmann nach Gschwend, gratuliertenden Graus zum Betriebsjubiläum und überreichten eine dritte Plakette in Glod „25 Jahre Postfiliale“. Diesen Gratulationen schloss sich auch Bürgermeister Christoph Hald an und meinte, die Familie Grau spiele eine zentrale Rolle als Dienstleister nicht nur in Gschwend und der Umgebung, sondern weit drüber hinaus.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



227 Aufrufe

83 Wörter

51 Minuten Online



Beitrag teilen