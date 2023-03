SG MADS Ostalb: Zweite Damenmannschaft sichert sich Bezirksliga-​Meisterschaft

Foto: SG MADS Ostalb

Mit 14 Siegen aus 15 Spielen haben die Bezirksliga-​Volleyballerinnen der SG MADS Ostalb II vorzeitig die Meisterschaft und damit verbunden den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt gemacht.

Montag, 27. März 2023

Alex Vogt

29 Sekunden Lesedauer







Mehr zu den vorzeitigen Meisterfeierlichkeiten nach den Heimspielen gegen den TTV Dettingen/​Teck und den TSV Bartenbach lesen Sie im Bericht der SG MADS Ostalb in der Rems-​Zeitung vom 28. März.



Die SG MADS Ostalb II, welche aus Spielerinnen der VBF Durlangen und des TSV Mutlangen besteht, zeigte über die ganze Saison hinweg eine konstante Leistung, weshalb die Meisterschaft bereits vor dem letzten Spieltag gesichert werden konnte. Ein weiterer Kracher steht am 15. April um 14 Uhr in der Heidehalle Mutlangen an, wenn es um den Pokalsieg geht.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



264 Aufrufe

119 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen