Streik bremst Gmünd nicht

In Schwäbisch Gmünd und Umgebung hat der Streik bei Bus und Bahn zumindest für den öffentlichen Personnahverkehr kaum Auswirkungen gehabt. Die meisten Menschen hatten sich anscheinend gut vorbereitet

Montag, 27. März 2023

Jürgen Widmer

Auch die Nachfrage am Parler-​Gymnasium in Schwäbisch Gmünd bringt ein ähnliches Ergebnis. „Die meisten Schülerinnen und Schüler waren da“, sagt Schulleiter Thomas Eich. „Nur vereinzelte haben gefehlt. Allerdings haben wir derzeit einige kranke Schülerinnen und Schüler, deren Zahl überwiegt“, fügt er an.

Ob sich dies überall so dargestellt hat und was die Gewerkschaft Verdi zum Streik sagt, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Das Chaos am Montagmorgen scheint ebenso ausgeblieben zu sein, wie der absolute Stillstand. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums hat keinerlei Anzeichen für ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen oder gar mehr und längere Staus als sonst. „Alles wie immer“, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Rems-​Zeitung.

