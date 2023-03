Vandalismus: Schmierereien vom Himmelsstürmer bis Wustenriet

Foto: Thomas Rein

Die Gegend rund um den Himmelsstürmer in Schwäbisch Gmünd ist ein beliebtes Ausflugsziel. Nun sind unter anderem die Naturatum-​Schilder des Erlebnis-​Waldpfads bis nach Wustenriet beschmiert worden.

Montag, 27. März 2023

Thorsten Vaas

36 Sekunden Lesedauer



Leser Thomas Rein hat den Vandalismus bei einem Spaziergang am Sonntag fotografiert. „Fast den ganze Weg hindurch wurden Schilder und Bushaltestellen besprüht“, schreibt er in einer Mail an die Rems-​Zeitung. Angezeigt wurde der Vandalismus bislang nicht, heißt es auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Aalen. Das passiert aber noch. „Wir werden Strafanzeige stellen“, sagt Markus Herrmann, Sprecher der Gmünder Stadtverwaltung und schimpft: „Es ist völlig unverständlich, Schilder zu besudeln“, wobei Graffiti in der Stadt keine unbekannte Sache sei. Mittlerweile gebe es bei der Stadt Spezialisten, die wissen, wie solche Schmierereien entfernt werden können. Was es dieses Mal kosten wird, sei noch unklar, vielleicht müsse man auch Schilder ganz austauschen. Eines steht allerdings fest: „Das ist ein teurer Spaß“, sagt Herrmann.

573 Aufrufe

145 Wörter

2 Stunden Online



