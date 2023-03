Verkaufsoffener Sonntag lief nicht für alle optimal

Wegen des wechselhaften Wetters – mit Regen, Sonne und einem nachmittäglichen Hagelschauer – verlief der verkaufsoffene Sonntag für den Gmünder Handel nicht einheitlich. Bei einer kurzen Umfrage überwogen positive Eindrücke – aber eben nicht bei allen.

Montag, 27. März 2023

Franz Graser

Eine kurze Befragung bei den Händlerinnen und Händlerin in der Gmünder Innenstadt ergab ein tendenziell positives Bild. Die Inhaberin einer Modeboutique in der Bocksgasse fällte ein positives Urteil: Es sei „super gelaufen“, meinte sie. Das Geschäft habe über den Nachmittag relativ viele Besucherinnen gehabt, es seien auch zahlreiche Stammkundinnen gekommen. Im Geschäft habe man eine kleine interne Modenschau gemacht. Das sei gut angekommen.





Positiv fiel auch das Fazit in einem Buchgeschäft am Marktplatz aus. Der Laden sei stets gut besucht gewesen, es war „immer was los“. Die Kundinnen und Kunden hätten auch eingekauft. Nicht ganz so gut lief es in einem Handarbeitsgeschäft. Es seien zwar einige Leute hereingekommen, um sich umzusehen, Diese hätten jedoch nicht viel gekauft.





