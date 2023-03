Wer wird Schwäbische WaldFee?

Die beiden Kandidatinnen für Alfdorf: Carolin Heck (links) und Ila Marie Spindler (rechts). Fotos: privat

Wer erobert als neunte Schwäbische WaldFee den Feenthron? In Kürze fällt in Oppenweiler die Entscheidung. Das sind die beiden Bewerberinnen aus Alfdorf.

Vier Kandidatinnen aus den Kommunen Alfdorf, Berglen und Kaisersbach haben sich in diesem Jahr auf das Amt beworben. Am Dienstag, 4. April, entscheidet die Wahl-​Jury aus Landrat Richard Sigel, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Mitgliedskommunen und den ehemaligen WaldFeen, wer die neue Amtsinhaberin werden soll.Am Wahlabend stellen sich die Anwärterinnen persönlich vor und können bei der Fragerunde mit der amtierenden Schwäbischen WaldFee Kim-​Laura Rützler ihr Wissen über die abwechslungsreiche Freizeitregion Schwäbischer Wald unter Beweis stellen.Für Alfdorf treten gleich zwei Kandidatinnen an. Zum einen Carolin Heck, die als Lieblingsziele im Schwäbischen Wald den Eisenbachstausee, den Mühlenwanderweg und dessen Mühlen sowie die Hirschbachwasserfälle nennt. Zum anderen Ila Marie Spindler, die besonders die Murrhardter Wasserfälle, den Eisenbachsee und das Edenbachtal empfiehlt.Die öffentliche Kür der neunten Schwäbischen WaldFee findet am Montag 1. Mai auf dem Kinder-​Natur-​Erlebnisfest in Berglen statt.

