Alfdorf: Verdacht auf illegale Prostitution

In Alfdorf sollen zwei Frauen der illegalen Prostitution nachgehen. Bürgermeister Ronald Krötz hat gegenüber der Remszeitung bestätigt, dass die Staatsanwaltschaft entsprechenden Hinweisen nachgeht.

Dienstag, 28. März 2023

Jürgen Widmer

21 Sekunden Lesedauer



Die Rechtslage ist klar. In Baden-​Württemberg ist die Ausübung der Prostitution in Gemeinden mit einer Einwohnerzahl bis zu 35.000 verboten. Also auch in Alfdorf mit seinen rund 7200 Einwohnern. Anscheinend bieten aber zwei Frauen auf einschlägigen Internetseiten ihre Dienste in einer Privatwohnung an.

Was der Bürgermeister dazu sagt, und ob die Staatsanwaltschaft ermittelt, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



284 Aufrufe

86 Wörter

43 Minuten Online



Beitrag teilen