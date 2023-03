Bike the Rock: Neue Bundesligastrecke

Über 20 Jahre nach der ersten Ausgabe des Bike the Rock bekommt das legendäre Mountainbike-​Event unterhalb des Rosensteins in Heubach, das in diesem Jahr am 22. und 23. April stattfinden wird, eine neue Cross-​Country-​Strecke.

Dienstag, 28. März 2023

Alex Vogt

Aber auch auf der anderen Talseite wurde die insgesamt rund vier Kilometer lange Strecke verändert.





Was sich dort verändert hat und wie sich Bundestrainer Peter Schaupp und das Mountainbike-​Urgestein Manuel Fumic nach der gemeinsamen Besichtigung zu dieser neuen Strecke geäußert haben, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 29. März.



Der berüchtigte, manchmal sogar gefürchtete lange Anstieg hinauf zum „Wanderparkplatz“ wurde für die Ausgabe des Bike the Rock in diesem Jahr am 22. und 23. April deutlich gekürzt: Eine neue Abfahrt führt die Profis aus aller Welt bereits nach der Hälfte des bisherigen Anstiegs über zwei spektakuläre Sprünge und einige Anlieger hinunter in die „Stellung“, dem zentralen Eventgelände unterhalb der Burgruine.

