Einsatz gegen Schmierfinken im Taubental

Foto: hs

Gleich nach Bekanntwerden der Farbschmierereien und Sachbeschädigungen im Naturatum und am Waldentdeckersteg im Taubental wurden die Infotafeln gesäubert.

Dienstag, 28. März 2023

Thorsten Vaas

23 Sekunden Lesedauer



Fachkundige Bauhofmitarbeiter nahmen sich am Dienstag die beschmierten Schilder und Infotafeln vor. Die Fachleute haben zwischenzeitlich einen ganzen Wagen voll mit Mitteln und und Möglichkeiten, im gegen Möchtegern-​Spraykünstler vorzugehen. Hier im Taubental wird sogar auf Chemie verzichtet, bewährte Hausmittel kommen zum Einsatz.Unbekannte hatten in den vergangenen Tagen zahlreiche Schilder vom Himmelsstürmer bis Wustenriet beschmiert. Die Stadtverwaltung kündigte am Montag eine Strafanzeige an.Mehr dazu: Vandalismus: Schmierereien vom Himmelsstürmer bis Wustenriet

161 Aufrufe

94 Wörter

37 Minuten Online



