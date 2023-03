Gmünd: Workshop auf Spuren revolutionärer Frauen

Die Fraueninitiative Schwäbisch Gmünd hat in einem Workshop zum 8. März den Spuren revolutionärer Frauen nachgespürt. Die Ergebnisse werden von 1. April an im Show-​Fenster in der Kornhausgasse 6 präsentiert.

Dienstag, 28. März 2023

„Wissen wir denn, ob das, was uns heute utopisch erscheint, in der nächsten, übernächsten Epoche nicht schon Realität sein kann?“, fragte schon Louise Michel (1830 – 1905). Genau diese Frage war ein Ansporn für den Workshop der Fraueninitiative Schwäbisch Gmünd zum 8. März, dem internationalen Frauentag.

Die Frauen wollten einen Blick in die Geschichte werfen. Denn gesellschaftliche Errungenschaften mussten immer schon erkämpft werden. „Häufig unbekannt sind jedoch die revolutionären Frauen, die sich für eine Verbesserung der Lebensbedingungen einsetzten“, finden die Organisatorinnen.





Die Ergebnisse dieses Workshop wollen sie jetzt von Samstag, 1. April, an im Show-​Fenster in der Kornhausgasse 6 präsentieren. Die Vernissage zur Ausstellung beginnt um 18 Uhr. Zunächst bieten die Organisatorinnen eine Führung durch die Ausstellung an, danach gibt es ein Konzert mit Cassandra und Trevor Brown (von Cassandra and the boyz).

