2:2-Remis: Normannia vergibt den fünften Sieg in Serie

Foto: Zimmermann

Im Nachholspiel der Fußball-​Verbandsliga zwischen dem SC Geislingen und dem 1. FC Normannia Gmünd führt der Tabellenzweite bis zur 88. Minute mit 2:1. Die Mannschaft von Trainer Zlatko Blaskic verkürzt aber den Abstand auf Spitzenreiter Essingen auf fünf Punkte.

Mittwoch, 29. März 2023

Thomas Ringhofer

Auf dem Kunstrasenplatz in Geislingen-​Altenstadt geriet das Team von Zlatko Blaskic bei den heimstarken Geislingern in der ersten Hälfte mehr unter Druck, als ihm lieb war. Am Ende gab es ein gerechtes 2:2-Unentschieden, auch wenn der Ausgleich so kurz vor Schluss bitter war: „Das war ein katastrophaler Fehler von Calvin Körner“, so der FCN-​Coach zu der Szene, als die Gmünder einen guten Angriff starteten, Körner aber dem Gegner den Ball in die Beine spielte und dieser den daraus resultierenden Konter zum 2:2 abschloss.





Die Gmünder liefen gestern bis auf Luca Molinari, der sich beim Aufwärmen an der Leiste verletzte, wie beim 5:0-Sieg in Nagold auf. Für Molinari kam Dogukan Dogan in die Partie.





Die Gastgeber erwiesen sich als unangenehmer Gegner, der die Normannia immer wieder hoch anlief. Der FCN kam damit zu Beginn der Partie kaum zurecht und nicht zu einem vernünftigen Spielaufbau. Geislingen zeigte seinerseits die besseren Ansätze und kam in der 23. Minute zum nicht unverdienten 1:0 durch Bleron Visoka, der FCN-​Keeper Ellermann aus halblinker Position keine Abwehrchance ließ. Nur sechs Minuten später rettete Daniel Stölzel an der Strafraumgrenze in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Dodaj.





Wie sich die Partie entwickelte und wie die weiteren Tore fielen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag.



