Bücherschrank in Unterkirneck lädt zum Verweilen ein

Eigentlich ist es hier schon lauschig: Große Bäume, zwei Bänke und ein Brunnen machen das Waaghäusle in Unterkirneck zu einem wunderbaren Platz zum Verweilen. Ab sofort ist ein Bücherschrank ein weiterer Grund, den Alltag für ein Weilchen hinter sich zu lassen.

Mittwoch, 29. März 2023

Benjamin Richter

Seitens der Stadt wurde das Waaghäusle gestrichen und eine neue Pinnwand wird montiert, sobald sie wieder lieferbar ist. Die Dorfgemeinschaft suchte gemeinsam den Schrank aus und brachte ihn an.





Bürgermeisterin Marita Funk, Vertreterinnen und Vertreter der Dorfgemeinschaft, der Bücherpatin und interessierte Nachbarn haben den Bücherschrank der Öffentlichkeit präsentiert. Er ist bereits der vierte Bücherschrank in der Gesamtstadt Lorch.Das Besondere, so die Verwaltungschefin, sei das „Gemeinschaftsprojekt“ dahinter. Während der Coronazeit hatte Louise Knauß, Patin des Schrankes, die Idee eines solchen Angebots am Waaghäusle vorgebracht. Zusammen mit der Dorfgemeinschaft wurde diese Idee umgesetzt.

