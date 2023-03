Vertrauen in Gesundheitspolitik schrumpft

Laut einer Umfrage im Auftrag der Robert-​Bosch-​Stiftung machen sich immer mehr Menschen Sorgen um ihre medizinische Versorgung. Die Stiftung fordert einen Umbau des Gesundheitssystems.

40 Prozent der für die aktuelle Studie Befragten meinten zudem, dass sich die medizinische Versorgung bei ihnen vor Ort verschlechtert hat. Am schlechtesten schnitten dabei kleinere Städte mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern ab.





Eine aktuelle Forsa-​Umfrage im Auftrag der Robert-​Bosch-​Stiftung stellt der deutschen Gesundheitspolitik ein schlechtes Zeugnis aus. Fast 60 Prozent der Befragten gaben an, sie hätten wenig oder gar kein Vertrauen in die Fähigkeit der Politik, eine hochwertige und zugleich bezahlbare Versorgung sicherzustellen. Bei der letzten Erhebung im Jahr 2020 waren mit 30 Prozent nur halb so viele Teilnehmer dieser Ansicht.

