30 Jahre „Hilfe für Togo e.V.“: Sinfonische Blasmusik beim Benefiz-​Konzert in Waldstetten

Foto: Heeresmusikkorps Ulm

Der Verein Hilfe für Togo e.V. blickt auf 30 Jahre nachhaltige Hilfsprojekte in Westafrika zurück und feiert dies am 7. März mit einem Benefizkonzert in der Waldstetter Stuifenhalle.

Freitag, 03. März 2023

Gerold Bauer

38 Sekunden Lesedauer



Drei Jahrzehnte erfolgreiche Hilfe in Togo ist ein Grund zum Feiern. Und wie es sich für eine Hilfsorganisation gehört, wird im Rahmen einer Benefiz-​Veranstaltung gefeiert – um mit dem Erlös erneut etwas Gutes zu bewirken. Das Heeresmusikkorps Ulm bietet bei einem Konzert Sinfonische Blasmusik. Der gesamte Reinerlös des Abends wird zugunsten der Projekte in Togo eingesetzt.



Beginn ist um 19 Uhr (Saalöffnung 18 Uhr; freie Platzwahl). Karten für das Togo-​Benefizkonzert gibt es für 14 Euro an den Vorverkaufsstellen Schnappschuß in Waldstetten, Gasthaus Kapperle in Bettringen, Metzgerei Scherrenbacher in Straßdorf und bei A. u. B. Weber auf dem Schlatthof in Waldstetten sowie für 16 Euro an der Abendkasse. Es besteht freie Platzwahl.





Lesen Sie mehr dazu am 3. März in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



197 Aufrufe

152 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen