Sportfreunde Lorch: Aufstieg kein Muss

Foto: Schoch

Mit einem Sechs-​Punkte-​Vorsprung ist der Fußball-​A-​Ligist Sportfreunde Lorch auf dem besten Weg, den „Betriebsunfall“ Bezirksliga-​Abstieg umgehend zu korrigieren. Trainer Patrick Krätschmer blickt der Rückrunde allerdings mit gemischten Gefühlen entgegen.

Freitag, 03. März 2023

Alex Vogt

Diesen mahnenden Worten zum Trotz marschierte Lorch bislang unbeirrt vorne weg. Das gleichauf liegende Verfolgertrio FC Spraitbach, FC Stern Mögglingen und SG Hohenstadt/​Untergröningen wurde bereits um sechs Punkte distanziert.





Nach dem bitteren Abstieg nach acht Bezirksliga-​Jahren ist bei den Sportfreunden Lorch ein frischer Wind eingekehrt. Von der Konkurrenz wurden die Klosterstädter sofort als großer Titelfavorit ausgemacht, wobei der neue Trainer diese Rolle entschieden von sich weist. „Die anderen Vereine und die Zeitungen haben uns dazu gemacht, doch vielleicht wäre ein zweites Jahr in der Kreisliga A für die Entwicklung meiner Mannschaft optimal“, sagt Patrick Krätschmer.

