Stadtentwicklung in Gmünd: Suche nach dem perfekten Kompromiss

Beim gut besuchten Innenstadtforum in Schwäbisch Gmünd ging es erwartungsgemäß um die Themen Verkehr, Klima und urbanes Grün. In diesem Rahmen stellte sich ein sehr junges, interdisziplinäres Team der Stadtverwaltung vor, das gemeinsam mit der Bürgerschaft Visionen für die Entwicklung der Innenstadt ausarbeiten soll – mit dem Ziel, die für Gmünd beste Variante zu finden.

Freitag, 03. März 2023

Alle, die am Donnerstagabend im Prediger-​Festsaal auf die künftige Entwicklung der Stadt blickten, hatten das gleiche Ziel: Es soll eine Lösung gefunden werden, die für die Allgemeinheit am besten ist. Schnell zeigte sich aber, dass jene Wege, auf denen man dieses Ziel zu erreichen gedenkt, recht unterschiedlich ausfallen.





Worum es dabei konkret geht geht, welche unterschiedlichen Wünsche und Interessen beim Innenstadtforum vorgetragen wurden und wie die Stadtverwaltung diese Aufgabe angehen will, lesen Sie am 3. März in der Rems-​Zeitung!







