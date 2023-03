Getränke Meyer eröffnet in Heubach

Das Essinger Unternehmen Getränke Meyer hat den angestammten Getränkemarkt Frank in Heubach übernommen. Wer sich ein Bild über das erweiterte Getränkesortiment machen und im neuen Feinkost– und Geschenkebereich stöbern will, kann sich an den Eröffnungstagen am Freitag, 31. März, und Samstag, 1. April, attraktive Angebote sichern.

Donnerstag, 30. März 2023

„Wir freuen uns sehr auf unseren neuen Markt und die neuen Kunden in Heubach“, sagt Caroline Meyer. Am Freitag ab 14 Uhr und am Samstag ab 10 Uhr sind alle Kundinnen und Kunden, Vereine, Gastronomen und Firmen auf ein Bier, einen Wein oder etwas Prickelndes eingeladen. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel der Heubacher Hirschbrauerei: Es wird eine Brauereiführung mit Kellerverkostung für 10 mal 2 Personen verlost.





Von seiner Essinger Zentrale aus beliefert der Getränkefachhandel Meyer Privatkunden, Gastronomie, Firmen, Vereine, Events – und seine sechs GEFAKO-​Getränkemärkte in Essingen, Abtsgmünd, Waldstetten, Durlangen, Alfdorf und Heubach. „Als Familienunternehmen liegt es uns am Herzen, den starken Heubacher Getränkemarkt unseres Kollegen Berthold Frank kompetent weiterzuführen“, betont Karl Meyer. Ein großes Glück für die Meyers: Franks sieben Mitarbeiter bleiben, und auch er selbst unterstützt in der Übergangszeit mit seinem Wissen und voller Tatkraft.





