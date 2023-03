Heubach: Von Fritsch liefert Einblicke in den Machtapparat von Moskau

Foto: picture alliance /​dpa | Mikhail Japaridze

Unter dem Titel „Zeitenwende – Putins Krieg und die Folgen“ hat der frühere deutsche Botschafter in Russland, Rüdiger von Fritsch, einen Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde in der Stadthalle Heubach gehalten. Drei Fragen stellte der Diplomat außer Dienst ins Zentrum.

Donnerstag, 30. März 2023

Benjamin Richter

Die vom Schulverein SaRose des Rosenstein-​Gymnasiums Heubach organisierte Veranstaltung war mit rund 250 politisch interessierten Zuschauern noch besser besucht als erwartet, und der Referent war begeistert vom „überwältigenden Interesse“.

Zu Beginn formulierte Schulleiter Christoph Huber das Ziel der Bildungsveranstaltung, nämlich eine fundierte Haltung gegenüber den neuen Realitäten und Wahrheiten, die durch den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine geschaffen wurden, zu entwickeln.





Von Fritsch war unter anderem fünf Jahre lang als deutscher Botschafter in Moskau und bekam dort tiefe Einblicke in den Machtapparat des Kreml. Seinen gesamten Vortrag hielt er frei, in eindringlicher, zielgerichteter und diplomatischer Sprache, gegliedert in drei große Fragen: „Wie sind wir da hineingeraten?“, „Wo stehen wir jetzt in dieser Auseinandersetzung?“ und „Was werden mögliche Folgen dieser Zeitenwende sein?“

