Max Raabe schenkt einen Abend wie ein Tag von Gold

Er ist ein begnadeter Sänger und witziger Entertainer: Max Raabe. Dies stellte er auch in Schwäbisch Gmünd zusammen mit seinem Palastorchester unter Beweis. Er erntete frenetischen Applaus.

Donnerstag, 30. März 2023

Jürgen Widmer

Es war ein Abend, an dem laut Max Raabe musikalisch darum ging, sich zu suchen, sich zu finden und sich zu trennen. Und die Zeit dazwischen. Und er hatte ein großartiges Repertoire im Tourgepäck, mit dem er Lied um Lied mit ironischen Bemerkungen verband.





Welcher Hit fehlte, und was Max Raabe mit Buster Keaton verbindet, lesen Sie am Freitag in der Remszeitung.



Die Sorge, dass ihn kein Schwein anruft, muss er längst nicht mehr haben. Wahrscheinlich stand deshalb Max Raabe bekanntestes Lied am Mittwochabend nicht auf dem Programm als er in der Stadthalle Schwäbisch Gmünd an die tausend Besucher begeisterte, die ihn und sein zwölfköpfiges Palast-​Orchester nach einem zweieinhalbstündigen Konzert, Pause inklusive, frenetisch und mit stehenden Ovationen feierten.

