Polizeipräsidium Aalen legt Statistik 2022 vor

Das Polizeipräsidium Aalen legt seine Jahresstatistik für 2022 vor. Die Zahlen bei den Diebstahls– und Sexualdelikten legen prozentual kräftig zu. Dennoch gilt das Polizeipräsidium als eines der sichersten im Land Baden-​Württemberg.

Über zwei Jahre lang hat sich die Corona-​Pandemie positiv auf die Kriminalität und die Sicherheitslage auch auf der Ostalb sowie in den angrenzenden Kreisen Rems-​Murr und Schwäbisch Hall ausgewirkt. Im vergangenen Jahr hat sich das allerdings wieder geändert. In fast allen Bereichen der Kriminalität weisen die Zahlen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen wieder nach oben. Prozentuale Spitzenreiter bei den Zunahmen sind die Diebstahls– und die Sexualdelikte. Lediglich bei der Rauschgiftkriminalität steht ein Minus vor den Zahlen. Das alles geht aus der Jahresstatistik 2022 hervor, die das Aalener Präsidium am Mittwoch vorgestellt hat.Polizeipräsident Reiner Möller sieht seinen Zuständigkeitsbereich dennoch mittel– wie langfristig in einer positiven Entwicklung, wie auch der Blick auf die Kriminalitätszahlen vor Corona zeige. Möller führt dies unter anderem auf die umfassende Präventionsarbeit der Polizei und auf eine Vielzahl bestehender Sicherheitspartnerschaften mit Kommunen zurück.Bei der sogenannten Häufigkeitszahl, also dem Verhältnis der Zahl begangener Straftaten zur Einwohnerzahl, rangiert das Polizeipräsidium Aalen mit 3781 landesweit auf dem drittbesten Platz, obwohl auch diese Zahl 2022 um vier Prozent geklettert ist. Bessere Häufigkeitszahlen weisen für 2022 lediglich die Präsidien Pforzheim und Heilbronn aus. Spitzenreiter mit einer Häufigkeitszahl von 8259 ist das Polizeipräsidium Stuttgart.

