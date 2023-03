TSB Gmünd: Schwerer Gang nach Herrenberg

Der vorzeitige Klassenerhalt rückt für den Handball-​Oberligisten TSB Gmünd immer näher. Beim Tabellennachbarn SG H2Ku Herrenberg möchte man am Samstag (20 Uhr/​Markweghalle) seinen Negativlauf durchbrechen und gleichzeitig die 30-​Punkte-​Marke erreichen.

Allein an den bloßen Zahlen gemessen war es ein trister März für den TSB Gmünd. Drei Niederlagen in Folge gab es. Der ersehnte Sieg ist für den Tabellenzehnten auch gegen den formstarken Siebten TSV Blaustein ausgeblieben. „Im ersten Moment war das mehr als ärgerlich, weil es zwei Punkte hätten sein können oder sogar müssen“, trauert Michael Stettner dem beim 23:23 in der Schlussphase verspielten Drei-​Tore-​Vorsprung hinterher.

Nun steht den Gmündern ein schwerer Gang zu zwei heimstarken Kontrahenten bevor. Diesen Samstag gastiert der TSB beim Neunten SG H2Ku Herrenberg, in der kommenden Woche beim Zwölften TSV Weinsberg. Es ist die doppelte Chance, rechnerisch alles klar zu machen und für eine neunte Saison in der Viertklassigkeit planen zu dürfen.





