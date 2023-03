Am Wochenende: Frühlingserwachen in Heubach

Foto: Sonja Seng/​Stadt Heubach

Zum Frühlingserwachen besteht am Samstag, 1. April, die Möglichkeit, in Heubach bis 16 Uhr einzukaufen. Am Sonntag, 2. April, gibt es von 12 bis 17 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag. Bürgermeister Dr. Joy Alemazung lädt die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus Nah und Fern dazu ein, am Wochenende zu shoppen und zu schlemmen.

Freitag, 31. März 2023

Franz Graser

31 Sekunden Lesedauer



Laut Bürgermeister Alemazung hat sich die Stadt für das Heubacher Frühlingserwachen herausgeputzt und freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher. Neben den zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und kulinarischen Angeboten gibt es am Wochenende ein Gewinnspiel des Gewerbe– und Handelsvereins Heubach mit attraktiven Preisen. „Die warme Jahreszeit macht wieder Lust auf Bummeln und Einkaufen“, ergänzt Jan Braun, der Vorsitzende, des Heubacher Gewerbe– und Handelsvereins.





Weitere Informationen finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



187 Aufrufe

126 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen