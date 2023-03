Kein Schimmel im Kindergarten in Hussenhofen

Der Schimmel-​Verdacht im Hussenhöfer Kindergarten hat sich nicht bestätigt. So steht es in einem Elternbrief.

Freitag, 31. März 2023

Thorsten Vaas

Seit Freitag vergangener Woche ist der Kindergarten St. Katharina in Hussenofen geschlossen. Es wurde eine gesundheitsschädlicher Schimmelbelastung in dem Gebäude vermutet. Der Verdacht hat sich bei den Messungen diese Woche wohl nicht bestätigt. Der Kindergarten werde – trotz Entwarnung — vorerst nicht in die gewohnten Räume zurückziehen. Die Notfallbetreuung der Kinder bleibt bestehen. Sprich: Alle Gruppen werden auf die Kindergärten der anliegenden Gemeinden, Bargau, Herlikofen, Oberbettringen, Iggingen und die Gmünder Weststadt, verteilt und dort betreut. Eine alternative Lösung gebe es derzeit noch nicht.

