Kindergarten St. Theresia in Gmünd wagt sich an neues Konzept

Foto: rz-​archiv

Der katholische Kindergarten St. Theresia in Schwäbisch Gmünd wagt sich ab September an ein im Altkreis einzigartiges Konzept: Einmal im Monat sollen die Kinder und ihre Erzieherinnen eine ganze Woche auf dem Gelände des Ziegerhofs verbringen. Man ist guter Dinge, dass sich so Natur– und Regelkindergarten optimal ergänzen.

Freitag, 31. März 2023

Benjamin Richter

Die Zeit in der Natur und an der frischen Luft, eine Verschnaufpause vom ständigen Stadtlärm und Abgasen – das ist es, was die Kinder brauchen. Genau das möchte der katholische Kindergarten St. Theresia fördern: Ab September wird es dort ein Konzept geben, welches sonst nirgendwo in Gmünd oder in der Umgebung zu finden ist.

Die Kinder und die Erzieherinnen verbringen dann einmal im Monat eine ganze Woche auf dem Gelände der katholischen Einrichtung „Stadtranderholung Ziegerhof“ in Schwäbisch Gmünd. Sie werden morgens mit dem Bus dorthin gefahren und spielen einen kompletten Kindergartentag lang in der Natur. Bei schlechtem Wetter steht ihnen eines der Häuschen der Einrichtung zur Verfügung. Sie möchten eine Mischung anbieten aus Naturkindergarten und Regelkindergarten, so die Leiterin und Erzieherin Karin Werner.





Mehreren Studien zufolge bewegen sich Kinder heutzutage viel zu wenig an der frischen Luft. Das liegt nicht nur an der zunehmenden Digitalisierung und daran, dass sie immer öfter und länger Smartphone und Co. nutzen, sondern auch an den schnell wachsenden Städten. Kindern wird der Platz genommen, um sich in der Natur auszutoben.

