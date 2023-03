Künstliche Intelligenz: Studieren mit Professor Chatbot

Auf dem Campus der Universität Hohenheim soll bereits in diesem Sommersemester eine Betaversion eines Chatbots getestet werden, der Studierenden als rund um die Uhr verfügbarer Trainingspartner dienen soll.

Freitag, 31. März 2023

Benjamin Richter

Das System funktioniert mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) und soll den Studierenden als Trainingspartner dienen, der rund um die Uhr zur Verfügung steht. So kann der PET zum Beispiel auf Basis des Vorlesungsmaterials, das Dozentinnen und Dozenten zur Verfügung stellen, sinnvolle Fragen stellen, an denen Studenten ihr Wissen testen können – etwa zur Vorbereitung von Prüfungen.

Umgekehrt kann man dem PET auch Fragen zum behandelten Stoff stellen oder ihn daraus Präsentationen erstellen lassen. „Er soll Studierenden begleitend zur Vorlesung helfen – wie ein menschlicher Tutor“, sagt Reich.

Die Nutzer sollen ganz normal mit dem Cyber-​Tutor sprechen können. Bei der Vorführung klappt es mit der Spracherkennung allerdings nicht so ganz – vielleicht wegen des recht halligen Raums im Hohenheimer Schloss. Deshalb muss sich Reich an diesem Nachmittag in die Tasten greifen, um mit dem System zu kommunizieren.

Der PET arbeite ähnlich wie Chat GPT – „nur besser“, versichert der 26-​Jährige. „Bei unserem System können Studierende sicher sein, dass die Antworten auch stimmen.“ Während ChatGPT auch mit Texten trainiert wurde, in denen mitunter falsche Angaben stecken können, nutzt der PET nur verifizierte Informationen – nämlich die Vorlesungsskripte und Vortragsfolien der Lehrenden.





„Wer bist du denn?“, tippt Andreas Reich in das Eingabefeld. „Erwischt, ich bin ein Bot. Soll ich dir beim Lernen helfen?“, erscheint prompt als Antwort. Verfasst hat sie eine Software namens Personal Educational Editor (PET), die der Doktorand am Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Hohenheim entwickelt hat und die in einer Betaversion bereits im beginnenden Sommersemester auf dem Campus getestet werden soll.

