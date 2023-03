Reiten: Jugendturnier in Heuchlingen

Das Jugendturnier des Pferdesportkreises Ostalb wird an diesem Samstag und Sonntag jeweils ab 8.30 Uhr auf der Reitanlage des Reit– und Fahrvereins Heuchlingen auf dem Galgenberg ausgetragen.

Mit dieser Jugend-​Trophy wollen das Gestüt Birkhof und die EB-​Bau die Basis stärken und eine zusätzliche Motivation für den reitenden Nachwuchs schaffen.

In diesem Jahr haben sich mehr als 190 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren aus den umliegenden Pferdesportkreisen für diese Veranstaltung angemeldet. Es werden über 200 Pferde erwartet, die mit ihren jungen Reitern in 13 verschiedenen Prüfungen im Springen und der Dressur ihr Bestes geben.





Der Reit– und Fahrverein Heuchlingen richtet auch in diesem Jahr wieder zu Beginn der neuen Reitsaison das Jugendturnier des Pferdesportkreises Ostalb auf seiner großzügigen Reitanlage auf dem Galgenberg in Heuchlingen aus – an diesem Samstag und Sonntag mit dem Gestüt Birkhof und der EB-​Bau-​Jugend-​Trophy.Das Programm beginnt am Samstag um 8.30 Uhr. Der Vormittag ist reserviert für die Dressurreiter, mit Prüfungen vom Reiter-​Wettbewerb für die jüngeren Teilnehmer bis hin zur Dressurreiterprüfung Klasse A. Am Nachmittag stehen ab 14.30 Uhr verschiedene Springprüfungen bis zur Klasse A* auf dem Programm.

